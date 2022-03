Parque Germânia passa a contar com duas novas quadras de beach tennis

O Parque Germânia ganhou duas novas quadras, desta vez de beach tennis. Os espaços ficam disponíveis a partir desta segunda-feira (21), na área no bairro Passo d'Areia, na Zona Norte de Porto Alegre. A construção das quadras foi realizada pela construtora e incorporadora Cyrela, que tem empreendimentos no entorno do parque. As novidades na área de espaços esportivos integram melhorias para a prefeitura da Capital. As novas quadras são híbridas, podendo receber tanto jogos de beach tennis como de futevôlei. Além disso, contam com uma arquibancada para torcedores acompanharem as partidas. A fim de estimular a utilização do espaço, a Cyrela também pretende realizar e apoiar torneios no local. As quadras ficam abertas no horário de funcionamento do Parque Germânia e podem ser utilizados por todos sem a necessidade de agendamento.