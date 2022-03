Competição aquática no Lago Guaíba homenageia os 250 anos de Porto Alegre

A XXVII Copa Cidade de Porto Alegre foi realizada neste final de semana, para celebrar os 250 anos de Porto Alegre. O evento ocorreu no Clube dos Jangadeiros, no sábado e domingo, 19 e 20 de março. No sábado (19) ocorreram duas regatas, com largada às 14h. Já no domingo (20), a largada para segundo dia de regatas e do velejaço da Copa Cidade de Porto Alegre aconteceu às 13h, nas águas do Guaíba. Ao todo, participaram da Copa Cidade no domingo 23 barcos. A cerimônia de premiação dos vencedores do evento de vela do oceano, também ocorreu domingo, incluindo a premiação com o troféu Fita Azul, que ficou com o barco Aventureiro 4, do comandante Hans Hustler, que irá viajar para a África do Sul, para realizar a importante regata da cidade do Cabo até o Rio de Janeiro, a Cape2Rio. O evento teve com o apoio da Clave Incorporações e Construções e da Unicred Porto Alegre.