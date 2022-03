Espetáculo homenageia centenário do Palácio Piratini e relembra a Guerra dos Farrapos

O centenário do prédio do Palácio Piratini é lembrado neste domingo (20), quando ocorrem duas apresentações (às 18h30min e às 20h) do espetáculo teatral Do Cipreste ao Piratini – a origem, de Rinaldo Souto. A peça conta com mais de 80 artistas e narra acontecimentos que levaram ao início da Guerra dos Farrapos. Montada em frente ao prédio, que já foi palco de muitos acontecimentos históricos, a peça conta com três atos e apresenta fatos ocorridos entre 18 e 21 de setembro de 1835, quando as tropas de Bento Gonçalves e Gomes Jardim tomaram o antigo Palácio de Barro, onde fica hoje o Piratini, até então sob poder do império. O público vai conferir cenas produzidas, como uma sobre ritual da maçonaria entre lideranças farroupilhas e outras que buscam exaltar a atuação feminina na guerra. A apresentação terá transmissão ao vivo pela página da @setur e @docipresteaopiratini.