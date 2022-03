Combate à dengue: Vigilância Ambiental fiscaliza regiões com casos confirmados em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (18), equipes da Vigilância Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Porto Alegre visitaram as regiões com casos de dengue confirmados. O objetivo da ação é orientar a população diante da circulação viral, além de fazer a busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue e fazer a remoção mecânica de criadouros de mosquitos Aedes aegypti. Um dos bairros visitados foi o Vila Nova, em que agentes visitaram residências próximas à avenida Monte Cristo (foto). A ação cumpre o que foi proposto na, lançada pela prefeitura da Capital nessa quinta (17). A capital gaúcha já soma 112 casos de dengue em 2022, afirma a prefeitura. Dentre eles, 109 foram contraídos na própria cidade.