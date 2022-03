Projeto de incentivo à canoagem e sustentabilidade é desenvolvido em Guaíba

O munícipio de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, está recebendo o projeto Desvendar Canoagem, que visa promover esporte e sustentabilidade de maneira lúdica, inclusiva, leve e colaborativa. A iniciativa, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e com patrocínio da CMPC Celulose, começou junto com o ano letivo e terá duração de nove meses. A ação reúne, em um primeiro momento, aproximadamente 240 alunos com idade entre 10 e 18 anos da Escola Municipal Darcy Berbigier. Dentre as inúmeras atividades paralelas à prática da canoagem destaca-se o recolhimento de materiais recicláveis da orla do lago Guaíba. Na primeira coleta ambiental foram recolhidos 10 sacos de 100 litros de material reciclável.