Doações ao Tampinha Legal somam mais de 3,7 toneladas de plástico em Porto Alegre

Mais de 1,2 toneladas de tampas plásticas doadas pelo Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul foram entregues ao programa Tampinha Legal, em Porto Alegre, com apoio logístico da Escola de Formação e Especialização de Soldados da Brigada Militar. As tampinhas se somaram a outras 2,5 toneladas recebidas nesta semana na Capital. Com isso, o programa alcançou o total de 833 toneladas angariadas em cinco anos, resultando em mais de R$ 1,8 milhão distribuídos a entidades assistenciais. Os recursos são destinados à aquisição de medicamentos, alimentos, equipamentos e produtos essenciais.