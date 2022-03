No Peru, deslizamento de terra soterra dezenas de casas no norte do país

Um grande deslizamento de terra de uma colina deixou dezenas de casas soterradas e moradores desabrigados em um povoado andino no norte do Peru, país vizinho do Brasil, na manhã de terça-feira (15). O deslizamento ocorreu por volta das 08h30min (10h30min de Brasília) no povoado de Retamas, distrito de Parcoy, região de La Libertad, e as autoridades temem que dezenas de pessoas estejam presas e desaparecidas. Ainda não se sabe a quantidade de vítimas do deslizamento, que lembra o ocorrido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em fevereiro. Várias pessoas presas foram resgatadas por vizinhos, que abriram buracos em tetos e paredes das casas soterradas. Pelo menos 15 pessoas estavam presas e seis desaparecidas no último levantamento, porém, as autoridades locais temem que estes números, sejam, na verdade, muito maiores. Devido às chuvas sazonais, deslizamentos como este ocorrem com certa frequência durante os meses de verão na região andina do Peru.