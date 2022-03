Manifestações marcam 11 anos de guerra na Síria

O dia 15 de março de 2011 marca a história da Síria e do mundo, já que é considerado o primeiro dia do conflito armado no país, dentro do contexto da Primavera árabe. No dia que marca o décimo primeiro de conflito na localidade, mais de cinco mil sírios protestaram pelo país, com bandeiras e rostos pintados, pedindo pelo fim dos conflitos. Em alguns locais, a população também protestou pedindo o fim da Guerra na Ucrânia, que se estende há mais de três semanas. A esperança dos sírios em relação ao conflito ucraniano é de que o mundo volte a olhar para outros conflitos mundiais, como o que é vivido no país. A cidade de al-Bab, na província de Aleppo, foi uma das que registrou maior movimentação de pessoas durante o dia. Durante os 11 anos de guerra, cerca de quase 500 mil pessoas foram mortas na Síria. A manifestação que marca o aniversário da guerra é uma das maiores vistas na Síria nos últimos meses.