Fã da série, presidente do Chile recebe Pokémon de ministro do Japão

O presidente do Chile Gabriel Boric, empossado nesta sexta-feira (11) na cidade de Valparaíso, recebeu um presente surpreendente do Ministro das Relações Exteriores do Japão, Kiyoshi Odawara, na quinta-feira (10). Fã declarado da série de desenhos e games Pokémon, Boric recebeu um Squirtle de pelúcia, seu personagem favorito da saga. No Twitter, o agora presidente do Chile escreveu: "obrigado ao Ministro de Estado das Relações Exteriores do Japão, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle". Com 36 anos, Boric se tornou o presidente mais jovem da história do Chile. O esquerdista ficou conhecido por ser um dos líderes das manifestações estudantis que tomaram as ruas de Santiago em 2011.