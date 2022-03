Cubanos protestam contra exigência de visto de trânsito para viajar ao Panamá

Mais de mil cubanos protestaram, nesta quarta-feira (9), em frente à embaixada do Panamá em Havana contra a exigência do visto de trânsito para ingresso no país centro-americano. A decisão do governo panamenho obriga o visto para todos os cubanos que chegam ao Panamá para fazer conexão com outro destino ou retornam à ilha. Conforme consta em Decreto do Ministério da Segurança Pública da nação centro-americana, “o Visto para Passageiros ou Tripulação em Trânsito pode ser concedido por um período máximo de 24h e apenas autoriza o migrante a permanecer na zona de trânsito internacional do aeroporto, de forma a continuar a sua viagem para outro destino ou para o seu país de origem”. O visto custa 50 balboas (moeda oficial do Panamá), o equivalente a cerca de US$ 50. A decisão causou reação negativa nos cubanos devido à importância do Panamá como conexão para os cidadãos que deixam a ilha e têm como destino a Nicarágua.