Maior carnaval da Suíça volta a iluminar cidade de Basileia

O Fasnacht – maior carnaval da Suíça - começou nesta segunda-feira (7) na cidade de Basileia, no noroeste do país. A festividade teve uma pausa de dois anos por conta da pandemia da Covid-19, mas retornou neste ano, como tradicionalmente, na primeira segunda-feira após a quarta-feira de cinzas. O carnaval teve início às 4 da manhã, quando as luzes do centro da cidade foram apagadas, e deram lugar às lanternas decorativas, máscaras, sons de flauta e tambores, tradição que é conhecida como Morgestraich. Apesar das temperaturas negativas, milhares de pessoas se reuniram nas estreitas ruas para acompanhar o evento. O carnaval vai até as 4h da quinta-feira (10), e sua extensão é chamada de os "três belos dias". O Fasnacht tem o estatuto de patrimônio mundial da UNESCO, e costumava atrair cerca de 200 mil espectadores antes da pandemia.