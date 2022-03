Praia de Torres fica cheia nos últimos dias do veraneio de 2022

Os últimos dias do veraneio de 2022 estão sendo bem aproveitados por quem ainda está nas praias do Litoral Norte. Em Torres, o fim de semana (foto) mostrou que muitas famílias resistiam a fechar a temporada. A faixa de areia da praia da Cal, uma das mais procuradas, teve grande fluxo, e os veranistas não tinham do que reclamar. Sol, pouco vento e água quente e bem clara, em tom esverdeada. O trânsito na cidade estava mais movimentado, mas moradores já detectavam que um ritmo menos aquecido. Os guarda-vidas da Operação Verão mantiveram a prontidão nas guaritas. Nesta segunda-feira (7), como já ocorre a desmobilização das equipes, o número de guaritas abertas reduziu pela metade.