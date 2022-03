Artista plástico faz pintura ao vivo durante a Festa da Uva

Ao passar pelo Solo de Inovações no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, os visitantes do podem acompanhar uma pintura sendo feita ao vivo pelo artista plástico Anilto Caureo (foto). O artista, que é natural de Palmeira das Missões, foi convidado pelo Sebraex e está realizando seu processo criativo desde o primeiro dia da Festa da Uva 2022, em 18 de fevereiro. A confecção da moldura para comportar a tela foi realizada pelo próprio artista, que afirma que a ideia da obra é trazer o significado da conexão, a criação, o desenvolvimento e a mudança, ao unir os quatro cantos da estrutura. O painel, que ao final será composto pelo trem, pelo povo local e o caminhão elétrico, retrata a mudança e evolução tecnológica da região da Serra Gaúcha. Anlito prevê que a obra seja concluída no último dia de festa, que será no próximo domingo (6).