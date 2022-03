Prefeitura de Porto Alegre recebe as chaves da nova sede administrativa

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, na manhã desta quinta-feira (3), as chaves do prédio da nova sede administrativa do Executivo, no Centro Histórico da capital gaúcha. O vice-prefeito Ricardo Gomes, esteve presente no local para entrega simbólica do edifício, localizado na Travessa General João Manoel, 157. A mudança de endereço resultará em economia com aluguéis, além de aproximar diversos órgãos municipais que hoje estão espalhados pela cidade. O novo endereço contribui para enfrentamento da necessidade de locação de prédios para acomodação dos serviços públicos, problema histórico na Capital. A primeira equipe a se mudar para o prédio que tem vista para o Guaíba (foto) será a da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), e a ocupação das salas está prevista para acontecer na próxima semana. Também ocuparão o prédio os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, entre outras pastas.