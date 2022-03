Exposição combina diferentes luzes e cores para testar sentimento do espectador em Porto Alegre

Luz neon, cores monocromáticas e tela verde. A exposição da mestra em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Ana Alice gira em torno desses elementos. A artista explora como as diferentes luzes e cores podem alterar o modo com que o espectador sente as obras. ‘’O ajuste de luzes faz parte da montagem de exposições e interfere de forma significativa na percepção dos trabalhos de arte. Cada trabalho pede um modo de expor’’, explica. O ambiente é separado em três zonas luminosas - azul, rosa e verde - e pretende proporcionar uma experiência imersiva por meio de elementos como instalação, vídeo, desenho e escultura. A mostra será inaugurada no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) no dia 8 de março e segue até 14 de abril, com entrada franca, de terça a sexta-feira das 10h às 19h e, nos sábados, das 11h às 18h.