Desfile da Festa da Uva leva turistas às ruas de Caxias do Sul

O quarto Desfile Cênico Musical da Festa da Uva na noite deste sábado (26), na rua Sinimbu, foi prestigiado por milhares de pessoas. Os três desfiles anteriores, realizados nos dias 20, 23 e 24/02, reuniram 27 mil pessoas no centro da cidade, conforme a organização do evento. Antes de começar a apresentação, composta por seis alas, 10 carros alegóricos, mais de 50 quadros e 1,2 mil figurantes, o público assistiu a um pré-desfile com distribuição de água pelo Samae e a presença do Samaezito, carros antigos, patrocinadores e representação de municípios da região. Neste sábado, participaram as soberanas da Fecouva de Flores da Cunha e Feprocol de Nova Pádua. Os próximos desfiles estão agendados para os dias 1º e 5 de março, terça e sábado. Ingressos para o parque, desfiles e shows nacionais podem ser adquiridos no www.festadauva.com.br.