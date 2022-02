Caff é iluminado em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras

O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado no dia 28 de fevereiro, na próxima segunda-feira. Em alusão a esse dia, o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), localizado na rua Borges de Medeiros, está iluminado nas cores lilás, azul, verde e rosa desde o início desta semana. A iluminação do prédio público por sete dias - até a próxima segunda, dia que a data é celebrada - foi realizada a pedido da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre. Além do Caff, o Palácio do Piratini está recebendo esta iluminação no mesmo período. O Dia Mundial das Doenças Raras foi criado em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras (Eurordis) para disseminar conhecimento sobre essas doenças, buscar apoio aos pacientes e incentivar as pesquisas para seu tratamento. As doenças raras são aquelas que afetam 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos. O número exato dessas doenças não é conhecido, mas estima-se que existam de 6 mil a 8 mil tipos diferentes em todo o mundo.