Filhotes de cágados voltam a viver no Guaíba em Porto Alegre

Onze filhotes de cágados voltaram ao Guaíba, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (23). A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e o Sava Iate Clube realizaram a soltura na beira da água. Ao serem liberados, os pequenos cágados da espécie Prhynops hilarii correram para a nova casa. O ponto na Vila Assunção foi escolhido pela facilidade de adaptação e por ser um ambiente seguro. Os ovos dos filhotes foram resgatados em novembro no Anfiteatro Pôr do Sol, na Orla, por estarem sem condição de se desenvolverem corretamente, e ficaram incubados até eclodirem. A equipe da Smamus buscou um ambiente similar ao natural da espécie. Os técnicos esclarecem ainda que são cágados que habitam os parques de Porto Alegre e não tartarugas, que são do ambiente marinho.