Três marcas gaúchas se unem em coleta 'móvel' de resíduos em Porto Alegre

Para celebrar os 20 anos de história, a Água da Pedra, água mineral da Bebidas Fruki, uniu forças às startups Grilo, de mobilidade urbana, e Trashin, de gestão de resíduos 360º, para promover uma iniciativa de coleta de resíduos em Porto Alegre. Juntas, as três empresas criaram os Coletores de Resíduos Itinerantes “CRI CRI” (foto), que ficam acoplados a cinco veículos elétricos do Grilo e têm capacidade para receber até 20 mil litros de material reciclável ao longo de toda a campanha, com duração prevista até o aniversário de 250 anos de Porto Alegre, em 25 de março. A ideia surgiu com o objetivo de propor novas maneiras de coletar resíduos recicláveis, de forma prática, ao se locomover por vários pontos da Capital. Nos triciclos do Grilo, os coletores externos estão identificados com a campanha e os motoristas também orientam os passageiros sobre como utilizar o CRI CRI.