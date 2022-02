Sri Lanka realiza tradicional Festival Navam Perahera

Dançarinos tradicionais se apresentam em frente ao Templo Gangarama (foto) em Colombo, capital do Sri Lanka, nesta terça-feira (15), para comemorar o tradicional Festival Navam Perahera, que celebra a longevidade da cultura, as artes e tradições seculares da ilha. A procissão budista de dois dias ocorre à noite sob a lua cheia. Os festejos envolvem mais de cinco mil artistas, incluindo dançarinos, acrobatas, bateristas, portadores de tochas e muito mais, vindos predominantemente da parte central da nação insular. Os conjuntos de danças são partes essenciais no desfile, com apresentações de diversos estilos, entre eles um estilo de dança regionalmente distinto, exibindo acrobacias em sessões de danças ves, naiyyandi, hanumantha, devol e raban. O evento também inclui a participação de elefantes adornados, que são transportados de diversas partes do país para Colombo.