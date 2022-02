Embaixada e consulados dos EUA no Brasil hasteiam bandeira do Black Lives Matter

Em alusão ao Mês da História Negra, comemorado nos Estados Unidos em fevereiro, a bandeira do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) foi hasteada nesta segunda-feira (14) nas instalações da Embaixada e dos Consulados dos EUA no Brasil. O encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, Douglas Koneff, participou da cerimônia de hasteamento. “Nosso caráter humano, princípios democráticos, fraternidade e desejo de expandir as nossas sociedades nos impulsionam a lutar pela igualdade e oportunidade em todo lugar. Hoje, hasteamos essa bandeira para relembrar a importância das vidas negras no mundo. Os EUA estão comprometidos a continuar nesta luta e colaborar com aqueles que desejarem fazer o mesmo”, afirmou Koneff. O movimento Black Lives Matter começou com uma hashtag que focou em discriminações raciais cometidas por policiais. Com o passar do tempo, o tema adquiriu um âmbito internacional e está ligado à luta antirracista.