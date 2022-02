Valentine's Day é comemorado em diversos países do mundo

Neste dia 14 de fevereiro é celebrado o Valentine's Day - Dia de São Valentim - em diferentes países do mundo. Entre eles, estão Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, África do Sul, Filipinas, Canadá, México, Austrália e diversos países europeus, como Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Dinamarca. A Times Square, em Nova York, foi palco de um romântico gesto de amor: a turista Emma Adams, de Staffordshire, Reino Unido, pediu a namorada Sara Malbon em casamento (foto)! O Valentine's Day tem significado semelhante ao Dia dos Namorados no Brasil. A origem da data, porém, tem ligação com um bispo chamado Valentim que, durante o Império Romano, celebrava casamentos mesmo diante da proibição do imperador Claudio II. Quando descoberto, Valentim foi preso e condenado à morte. Após a prisão, jovens deixavam flores e bilhetes ao bispo, como demonstração de apoio.