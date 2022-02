Praia do Lami recebe projeto do DMLU sobre separação de resíduos

No último sábado (12), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promoveu a primeira edição do projeto “Linda Orla Limpa” na praia do Lami, na Zona Sul de Porto Alegre. A atividade ocorreu das 9h às 17h e impactou diretamente cerca de 400 pessoas com uma ação de sensibilização sobre a correta separação dos resíduos. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental (EGEA) do DMLU montou um stand próximo à guarita da praia com maquetes de unidade triagem e de composteira caseira. Além disso, um garrafão com estrutura feita em metal, apelidado de “Papa Resíduo” (foto), foi instalado na praia. Neste recipiente, a população pôde depositar seu lixo reciclável. No próximo sábado (19), a ação ocorrerá na praia de Belém Novo, na avenida Desembargador Jorge Mello Guimarães, nº 12, das 9h às 17h.