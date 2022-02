Manifestantes protestam na Argentina após anulação de processo contra Juan Darthes

A Anistia Internacional convocou uma mobilização em frente ao Consulado Brasileiro na Argentina nesta quinta-feira (10). A mobilização busca exigir justiça após o judiciário brasileiro suspender o processo por estupro contra o ator argentino Juan Darthés. A atriz argentina Thelma Fardin (centro/direita) aplaude ao lado da também atriz Mirta Busnelli (centro/esquerda) enquanto outra atriz segura uma placa com os dizeres "Todos com Thelma, chega de justiça patriarcal" (foto). O ator está foragido no Brasil desde a denúncia, em 2018, por ter dupla cidadania. A ação é movida por Thelma e o julgamento teve início em novembro de 2021 após o trabalho em conjunto dos Ministérios Públicos Fiscais de três países envolvidos: Brasil, Argentina e Nicarágua, onde o crime ocorreu, em 2009. Na época, Thelma tinha apenas 16 anos e os atores faziam parte do elenco da série Patito feo, que era gravada no país centro-americano.