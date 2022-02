Indústria gaúcha utiliza tecnologia em crachá para rastrear funcionários e protegê-los da Covid-19

Desenvolvido internamente pelos funcionários, a Polo Films está utilizando um sistema que tem se revelado bastante eficiente para proteger a saúde dos colaboradores e evitar a contaminação pelo coronavírus. Desde meados de 2020, foi instalado em todos os crachás para acesso à empresa um microdispositivo que funciona por bluetooth informando a proximidade entre os mesmos para as antenas instaladas na fábrica. Dessa forma, o dispositivo auxilia no rastreamento de contatos próximos, dando suporte para o Comitê de Gestão de Crise tomar decisões, como possíveis afastamentos de funcionários a fim de evitar o contágio. O Sistema de Rastreamento de Microdispositivo Individual ou Sirmi tem ajudado a manter a fábrica em operação contínua durante a pandemia. Com o uso do Sirmi, não houve registro de contaminação por coronavírus dentro da fábrica. A Polo, com quase 400 colaboradores distribuídos pela unidade fabril em Montenegro e escritório em São Paulo, já solicitou a patente desse sistema e pretende comercializá-lo no futuro.