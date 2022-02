Ator Thiago Lacerda participa de gravação de longa-metragem no interior do Estado

O ator Thiago Lacerda, conhecido por seus trabalhos em Terra Nostra, A casa das sete mulheres, América e Páginas da vida e no cinema por A paixão de Jacobina, Se eu fosse você e o Tempo e o Vento, está em São José dos Ausentes, no interior do Rio Grande do Sul, para a gravação do longa Coexistência. O filme tem direção do porto-alegrense Thiago Wodarski, que já roteirizou séries como A Benção (Canal Brasil), Bocheiros (TVE), e agora se prepara para a sua estreia nos longas. O personagem interpretado por Tiago será Fernando, homem que possui uma visão rígida e conservadora da família ideal, e encontra em Luiza (Juliana Wolkmer) e suas filhas a possibilidade de colocar em prática essa fantasia. A passagem de Lacerda pelo Estado deve se encerrar nesta terça-feira (8), último dia de gravações na localidade.