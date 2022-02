Balsa volta a cruzar fronteira do Brasil e Argentina em Porto Mauá

Quase dois anos depois de ficar fechada, a fronteira do Brasil e Argentina, em Porto Mauá, no Rio Grande do Sul, foi reaberta. O fluxo voltou nesse sábado (5) às aduanas de Porto Mauá, no lado brasileiro, e Alba Posse, no vizinho argentino. A restrição para veículos e pedestres foi adotada em 21 de março de 2020, quando começaram as medidas mais fortes após o desembarque da pandemia no País. A primeira travessia de balsa do lado brasileiro ocorreu às 8h35min, levando dois carros. Alguns motoristas não puderam cruzar na embarcação por falta de documentação. A primeira travessia do lado argentino ocorreu às 9h15min, levando 11 veículos.