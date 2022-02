Cerimônia abre as Olímpiadas de Inverno de Pequim nesta sexta-feira

A cerimônia de abertura das Olímpiadas de Inverno de Pequim-2022 foi realizada oficialmente nesta sexta-feira (4), no Estádio Nacional de Pequim, na China. Assim, a Capital chinesa se tornou a primeira cidade a organizar os Jogos de Verão e de Inverno, um marco na história olímpica. O espetáculo foi idealizado pelo diretor chinês Zhang Yimou, autor da abertura dos Jogos de Verão em 2008. O diretor prometeu um show "totalmente inovador" desta vez, reconhecendo que teve de levar em conta as temperaturas frias e a ameaça pela pandemia de Covid-19. O Estádio abrigou o brilho da cerimônia de abertura dos Jogos, com imagens impressionantes e o desfile de todas as delegações. A delegação brasileira conta com 11 atletas, que estarão presentes em cinco modalidades.a agenda completa dos brasileiros nos Jogos, que serão realizados de 2 a 20 de fevereiro.