Gramado recebe obras de artista carioca que retratam paisagens do RS com toques de surrealismo

A Galeria de Arte 12b de Gramado recebe as obras do artista carioca Claudio Dantas retratando paisagens conhecidas do Rio Grande do Sul, como o Viaduto Otávio Rocha de Porto Alegre, a Campanha Gaúcha e o Vale da Ferradura na Serra Gaúcha. As obras foram criadas especialmente para Gramado e retratam os cenários com um toque de surrealismo. A paisagem gaúcha é retratada com um detalhe que faz alusão a "folhetos de papel" grudados com fita adesiva na superfície da pintura. “A ideia para esta estreia em Gramado foi juntar o realismo com paisagens que adoro no Sul e dando toques de surrealismo. Estou bem feliz com aceitação. Espero que seja o início de um próspero trabalho”, conta Claudio Dantas. O artista nasceu no Rio de Janeiro, em 1959, e tem paixão pelo impressionismo, renascença e surrealismo. As obras de Dantas estão disponíveis para apreciação de segunda a sábado na Galeria Arte 12b, na rua Sr. Ricardo Stumhoffer, 120, Centro de Gramado. A entrada é gratuita.