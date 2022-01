Autoridades lembram Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005. Nessa data, em 1945, ocorreu a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, o maior e mais conhecido campo de extermínio nazista, localizado no sul da Polônia, pelo Exército soviético. No local, passaram cerca de 1,3 milhão de pessoas, das quais 700 mil foram exterminadas pelos nazistas, a grande maioria judeus. Em Berlim, o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente do parlamento israelense, Knesset Mickey Levy, o presidente do Bundestag alemão (câmara baixa do parlamento), Baerbel Bas, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier e o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, posaram atrás de um logotipo de a Campanha #WeRemember em frente ao prédio do Reichstag que abriga o Bundestag alemão.