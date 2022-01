Índia comemora 73º Dia da República com restrições devido à pandemia

A Índia comemora, no dia 26 de janeiro, o Dia da República, que honra a data em que a Constituição do país entrou em vigor, no ano de 1950. Nesta quarta-feira (26), o país realizou as comemorações festivas, mas com mudanças devido à pandemia e novidades nas apresentações. Os bailarinos que se apresentaram nos programas culturais do desfile foram selecionados através de um concurso nacional, que começou a nível distrital com mais de 3.800 participantes, dos quais 480 foram escolhidos. Uma das limitações por conta da Covid-19 foi a proibição da participação de crianças menores de 15 anos no desfile. Apenas indivíduos totalmente vacinados foram autorizados a entrar. Neste ano, as comemorações começaram em 23 de janeiro, marcando o 125º aniversário de nascimento de Subhas Chandra Bose, um dos líderes mais respeitados do movimento de independência indiana contra a Índia britânica.