Revitalização do Viaduto Tiradentes traz cor às ruas de Porto Alegre

Quem passar pelo cruzamento entre a rua Silva Só e a avenida Protásio Alves, encontrará o Viaduto Tiradentes repleto de cores, resultado da obra em fase de finalização e acabamentos. A previsão é que seja entregue à população no início de fevereiro. As secretarias Municipais de Parcerias (SMP) e Serviços Urbanos (SMSUrb), juntamente com a empresa adotante do espaço Instituição MMH Hospital Veterinário Ltda e Águia Veterinária e Pet Shop, estão envolvidas na iniciativa. O projeto foi custeado integralmente pelo hospital veterinário e inclui também a arte em grafite e pintura dos quatro pilares, nos dois lados do viaduto. Está prevista a realização de feiras de adoção de animais para a programação do local. O objetivo é gerar conhecimento da missão do hospital veterinário por meio de uma ação que proporcionará o bem-estar a toda comunidade do entorno e a quem passar pela região.