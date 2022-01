Tensão entre Rússia e Ucrânia alerta União Europeia, que busca coordenar resposta aos russos

Os chanceleres dos países da União Europeia (UE) mantêm uma reunião nesta segunda-feira (24) sobre como reagir à crise entre Rússia e Ucrânia, em um dia que começou com uma clara escolha europeia de se diferenciar dos Estados Unidos. No domingo, o governo americano sugeriu a retirada dos familiares de seus diplomatas da Ucrânia, gesto acompanhado pelo Reino Unido nesta segunda-feira (24), mas que por enquanto não será seguido pela UE, à espera de informações que o justifiquem. Nesse cenário, a Otan emitiu uma nota na qual detalhou o reforço da capacidade dissuasória e de defesa no flanco Leste da Europa, com o envio de aviões de combate e navios, além da promessa de envio de tropas. Desde 2014, a Ucrânia tem conflitos contra grupos separatistas pró-russos em duas regiões na fronteira leste. A luta eclodiu após a Rússia anexar a Crimeia em uma guerra que deixou mais de 13 mil mortos.