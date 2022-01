Unimed inaugura nova unidade na Zona Norte de Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre inaugurou nesta quinta-feira (20) uma nova unidade de atendimento na Av. Assis Brasil, 3966, na Zona Norte de Porto Alegre. O novo espaço funcionará das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 13h, no sábado. O local oferece diversos serviços aos clientes, como salas exclusivas de coleta de exames e curvas glicêmicas e insulinêmicas, atendimento ao cliente, e Clínica de Vacinas, que inicia as atividades no dia 3 de fevereiro. Neste momento inicial de atuação, a nova unidade não fará coleta de testes para Covid-19. A partir da próxima segunda (24), o espaço inicia os atendimentos agendados com equipes multidisciplinares, com nutricionista, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. Para agilizar o serviço, os clientes poderão fazer o seu cadastro on-line, realizando seu check in direto na unidade, através de um QR Code fornecido para a leitura em um totem.