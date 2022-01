Adolescente belga-britânica se torna a mulher mais jovem a voar sozinha ao redor do mundo

A adolescente Zara Rutherford, de 19 anos, se tornou a mais jovem mulher a atravessar o mundo voando sozinha, após pousar sua aeronave na Bélgica nesta quinta-feira (20), exatos 155 dias depois de partir para uma viagem de 51.000 km. O voo, realizado em um avião ultraleve Shark, deveria durar três meses, mas o mau tempo e os problemas de visto estenderam a viagem da garota por mais dois meses. No total, Rutherford cobriu 41 nações e cinco continentes, tendo que evitar os incêndios florestais na Califórnia, lidar com temperaturas difíceis na Rússia e evitar por pouco o espaço aéreo norte-coreano. Para cumprir os critérios de volta ao mundo, ela tocou em dois pontos opostos do globo: Jambi, na Indonésia, e Tumaco, na Colômbia. A menina, filha de pilotos e que começou a pilotar aos 14 anos, bateu o recorde de mais jovem mulher a atravessar o mundo que pertencia à da Shaesta Waiz, de 30 anos.