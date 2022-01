Cristãos ortodoxos celebram Epifania mergulhando em águas geladas

Cristãos ortodoxos em toda a Europa deram mergulhos em águas geladas para as celebrações anuais da Epifania nesta quarta-feira (19), seguindo o antigo calendário juliano. A celebração religiosa é marcada pelo nado até a Santa Cruz, simbolizando o batismo de Jesus Cristo no rio Jordão. Na foto, sérvios saltam no rio Danúbio em Zemun, perto de Belgrado, limpando-se com água considerada sagrada para o dia. O ato é também um teste à capacidade de sacrifício, já que a temperatura do ar nos locais que fazem essa celebração geralmente está abaixo de 0ºC nesta época do ano. Algumas pessoas mergulharam nas águas geladas por conta própria, enquanto outras participaram da celebração em grupos. Em algumas áreas, as autoridades abriram buracos no gelo de lagos e rios e construíram degraus de madeira para facilitar o acesso às águas frias.