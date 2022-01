Totem de emergência da prefeitura começa a funcionar no Centro Histórico

Entrou em operação nesta quarta-feira (19) o primeiro totem de videomonitoramento que permitirá ao cidadão entrar em contato com o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) através do acionamento de um botão., e o primeiro a entrar em operação é o localizado em frente ao Mercado Público. Além deste, outro equipamento já foi colocado na Praça da Alfândega. Com o objetivo de aumentar a segurança da população, cada totem é equipado com duas câmeras de alta resolução. Uma, com microfone, permite ao cidadão ser visualizado e se comunicar com a base no Ceic. A segunda é voltada para o monitoramento geral da região. Por meio do equipamento, também é possível realizar reconhecimento facial, emitir alertas sonoros e orientações ao público e estabelecer contato direto com os operadores do Ceic.