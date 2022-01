Após forte calor, temporal atinge Porto Alegre no fim da tarde desta segunda

Após as altas temperaturas registradas em Porto Alegre nesta segunda-feira (17), a Capital foi atingida por um temporal no fim da tarde (foto). Mesmo com forte ventania, chuva e raios, a tempestade não conseguiu espantar a sensação de abafamento e o calor que a cidade enfrenta. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sinalizou acúmulo de água em diversos pontos da Capital, interrupção do funcionamento de semáforos e a queda de uma árvore de grande porte sobre a via entre as ruas Cássio de Medeiros e Osório Duque Estrada, no bairro Tristeza. A tempestade chega a Porto Alegre enquanto a cidade ainda se recupera dos(16). Segundo a MetSul Meteorologia, os termômetros devem chegar chegar a casa dos 32ºC nesta terça-feira (18), com mínima de 25ºC; persistindo o fenômeno encarado pelos porto-alegrenses nos últimos dias, de noites com temperaturas elevadas.