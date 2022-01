Tempestade de neve provoca cancelamento de voos nos EUA e quedas de energia

Uma tempestade de neve que atinge a costa leste da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e o Canadá vem causando cancelamento de voos e quedas de energia em residências e empresas. Mais de 2.200 voos foram cancelados ou atrasados nos EUA na segunda-feira (17), de acordo com o site de rastreamento FlightAware, e mais de 128.000 residências e empresas ainda estavam sem energia, de acordo com a PowerOutageUs. No domingo (16), mais de 3 mil voos foram cancelados e cerca de 235 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no sudeste dos Estados Unidos. De acordo com meteorologistas, a tempestade pode fazer com que caiam de 20 a 30 cm de neve nesta segunda-feira, em partes de Vermont, New Hampshire e Maine. De acordo com o Environment Canada, um alerta de clima extremo está em vigor em grande parte do sudeste do Canadá e Toronto deve receber até 60 cm de neve.