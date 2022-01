Djokovic desembarca em Belgrado após ser deportado da Austrália e é recebido por fãs

O tenista sérvio Novak Djokovic chegou a Belgrado nesta segunda-feira (17), após ser deportado da Austrália ao ter seu visto cancelado pela segunda vez pelo governo. A deportação ocorreu após a Corte Federal australiana negar o recurso do tenista, impedindo a participação do atleta não vacinado contra a Covid-19 no Aberto da Austrália. A deportação ocorreu na noite de domingo, inicialmente num voo comercial para Dubai. A chegada do tenista a seu país foi acompanhada por fãs, que o saudaram com gritos e bandeiras. Nos últimos 11 dias, o governo australiano revogou o visto do atleta duas vezes e o deteve em um hotel de imigrantes. Agora, Djokovic deve se preocupar com a sua presença no próximo Grand Slam, Roland Garros, depois que o Ministério do Esporte francês declarou nesta segunda-feira que não haverá isenção para uma nova lei sobre vacinas aprovada no país.