Japoneses prestam homenagem aos 6.434 mortos do terremoto de 1995 em Kobe, Osaka e Kioto

Japoneses acendem velas durante homenagens aos 6.434 mortos no terremoto que atingiu o país em 17 de janeiro de 1995. O terremoto, de intensidade 7,3 na escala Richter, teve epicentro próximo das cidades de Kobe, Osaka e Kioto. No século XX, foi o terremoto com mais impacto no Japão, atrás apenas do Grande sismo de Kant de 1923, que provocou a morte de 140.000 pessoas. O tremor de 1995 causou danos econômicos estimados em cerca de dez trilhões de ienes, ou 2,5% do PIB do Japão na época. Meio milhão de casas e imóveis foram destruídos, os trilhos de trem foram arrancados, as estações de metrô caíram e as estradas foram danificadas. A cidade mais atingida foi Kobe, que registrou 4.600 óbitos.