São Paulo vacina a primeira criança contra a Covid-19 no Brasil, um menino indígena de 8 anos

Por volta do meio-dia desta sexta-feira (14), São Paulo iniciou a vacinação do público infantil contra a Covid-19, da mesma forma que, um ano atrás, aplicava a primeira vacina do País contra o vírus . O primeiro vacinado do Brasil se chama Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos. O pequeno é um indígena aldeado da tribo Xavantes, localizada no Mato Grosso. Davi mora no estado de São Paulo com a antropóloga Fernanda Veigas, onde faz tratamento para uma doença genética. As demais crianças paulistas devem começar a receber os imunizantes na segunda-feira, já que o estado ainda está distribuindo as vacinas para os municípios. Na quinta-feira (13), o, e 20,73% delas foram enviadas para o estado iniciar a vacinação. No Rio Grande do Sul, a vacinação das crianças que possuem entre 5 e 11 anos iniciará na próxima quarta-feira (19). O imunizante aplicado no grupo é o da Pfizer e deve ser administrado em duas doses, com o intervalo de oito semanas.