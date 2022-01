Latam transporta de forma gratuita para todo o Brasil as vacinas pediátricas contra a Covid-19

O programa Avião Solidário, da Latam, vai levar de forma gratuita para todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal as doses pediátricas de vacinas contra a Covid-19 para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Até agora, o programa já transportou gratuitamente mais de 200 milhões de vacinas dentro da América do Sul. O Avião Solidário existe há 10 anos e coloca toda a experiência logística e a malha aérea da companhia para o transporte gratuito de pessoas e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais. Às 4h43 desta quinta-feira (13), pousou no aeroporto de Viracopos (Campinas) o Boeing 767 da Latam Cargo que trouxe da Holanda ao Brasil(foto). A aeronave trouxe em segurança 1,2 milhão de doses para o governo federal, em mais uma etapa do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).