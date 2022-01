Filhotes de panda gêmeos fazem sua primeira aparição em zoológico de Tóquio

Dois filhotes de panda gêmeos fizeram sua primeira aparição pública no zoológico de Ueno, em Tóquio, nesta quarta-feira (12) (foto). Os gêmeos serão exibidos brevemente, devido a um aumento nos casos da Covid-19 no Japão, causados pela variante Ômicron. O local está fechado desde terça-feira (11), e abriu somente para a visitação aos filhotes. O zoológico está aberto até sexta-feira (14), para 1.080 visitantes que ganharam vagas em uma loteria competitiva com acesso concedido todos os dias. Grupos de seis pessoas por vez podem entrar nos aposentos dos pandas e permanecer lá por um minuto. Os gêmeos, o filhote macho Xiao Xiao e sua irmã Lei Lei, nasceram no zoológico em junho de 2021. Na preparação para sua estreia, os pandas e sua mãe foram colocados em um quarto compartilhado, onde foram expostos a sons de rádio para se acostumar com o barulho e as vozes dos visitantes.