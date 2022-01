Poetisa Maya Angelou é a primeira mulher negra a estampar moeda americana

A escritora e poetisa Maya Angelou se tornou a primeira mulher negra a ter sua imagem retratada em uma moeda nos Estados Unidos em uma série de homenagens a mulheres norte-americanas pioneiras. Angelou, que morreu em 2014, aos 86 anos, receberá como homenagem uma moeda de 25 cents com sua imagem - criada pela designer Emily Damstra e Craig Campbell, um artista de medalhas. A moeda mostra Angelou com os braços erguidos, na frente de um pássaro em voo e raios de sol saindo atrás. Os primeiros exemplares já foram cunhados pela Casa da Moeda americana e exibidos pelo Departamento do Tesouro (foto). As "quarters" estão sendo produzidas em grandes volumes e devem entrar em circulação em breve.