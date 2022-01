Fóssil de dragão marinho gigante é encontrado no Reino Unido

Durante o trabalho de paisagismo na Reserva Natural Rutland Water, no Reino Unido, Joe Davis avistou uma série de fósseis que acreditava serem de dinossauros. Uma equipe de paleontólogos foi levada ao local e, após a escavação, descobriram que se tratava de um ictiossauro (foto) - um tipo de predador marinho de sangue quente que respira ar, muito semelhante aos golfinhos. Com 10 metros de comprimento, esse é o maior e mais completo ictiossauro já encontrado no país. Em um vídeo divulgado pela companhia de água Anglian Water, o paleontólogo Dean Lomax explica que o animal, definitivamente, não é um dinossauro aquático; e que apareceu pela primeira vez no período Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás.