Muralismo localizado no prédio do Daer é inaugurado nesta segunda-feira em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (10), o muralismo de 65 metros de altura localizado na lateral do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS) e da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) (foto), será oficialmente inaugurado na capital gaúcha. A inauguração contará com a presença dos artistas responsáveis pela pintura, a suíça Mona Caron e o paulista Mauro Neri. A obra, que foi iniciada no final de novembro e levou pouco mais de um mês para ser finalizada, é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Município de Porto Alegre, Procuradoria Geral do Estado, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, entidades e pessoas da sociedade civil. A ação tem como objetivo estimular a arte urbana local, gerar o embelezamento da cidade para que mais pessoas tenham acesso a obras públicas, bem como fortalecer Porto Alegre no âmbito da arte urbana mundial, influenciando a comunidade para reflexões contemporâneas por meio da apreciação da arte urbana, intercâmbio de experiências com jovens da periferia de Porto Alegre e artistas locais.