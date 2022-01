Talibã ordena decapitação de manequins no Afeganistão

O Talibã ordenou que os vendedores de roupas de Herat, terceira maior cidade do Afeganistão, cortem as cabeças dos manequins em suas lojas (foto). Os líderes alegam que figuras representando a forma humana se opõem à sua interpretação da lei islâmica. Um vídeo que circula na internet desde terça-feira (4) mostra o processo de decapitação. Na imagem, um homem aparece cortando com uma serra a cabeça de aproximadamente uma dúzia de manequins. "Pedimos aos comerciantes que cortassem as cabeças dos manequins porque é contra a sharia [lei islâmica estrita]" afirmou Aziz Rahman, chefe do Ministério de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, em entrevista à agência de notícias AFP. Alguns comerciantes tentaram driblar a ordem cobrindo a cabeça dos manequins, mas medida não agradou o grupo fundamentalista.