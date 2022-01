Rússia envia tropas ao Cazaquistão em meio a repressão a protestos

Tropas da Rússia desembarcaram no Cazaquistão nesta quinta-feira (6), após o presidente do país da Ásia Central pedir ajuda para conter protestos contra o governo. Segundo um funcionário do Cazaquistão, dezenas de manifestantes foram mortos enquanto as forças de segurança locais tentavam conter os protestos. As manifestações, que começaram no domingo (2), foram inicialmente motivadas pela indignação da população do país com o aumento do preço do combustível. Quando o governo anunciou na terça-feira (4) que voltaria atrás no aumento de preços, os protestos já haviam se espalhado por todo o país, com demandas mais amplas por maior representação política e melhores benefícios sociais.