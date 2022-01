Queda de árvore na Ramiro Barcelos provoca mudança no trânsito de POA

A queda de uma árvore (foto) provocou diversos transtornos no fim da tarde desta quarta-feira (5) na altura do número 1691, na rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. A árvore de grande porte vergou e prensou um veículo estacionado na via; o veículo não tinha passageiros no momento, então ninguém se feriu. O Jacarandá levou boa parte dos fios da vida durante a queda, causando a interrupção do fornecimento de energia nas imediações do bairro Bom Fim. A CEEE Equatorial restabeleceu o fornecimento de energia para parte dos clientes por volta das 19h20. Técnicos seguem no local realizando reparos para restabelecer o restante do fornecimento. Há um trecho desligado, entre a Rua Vasco da Gama e Av. Protásio Alves. A EPTC orienta aos motoristas o desvio pelas ruas César Lombroso, Francisco Ferrer e Cabral, para retornar ao fluxo da Ramiro. O acesso pela rua Bento Figueiredo está bloqueado para garantir a segurança do trabalhos dos bombeiros e da CEEE.